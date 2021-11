Seba Coates reconhece que uma passagem do Sporting aos oitavos de final da Liga dos Campeões teria «um impacto muito grande». Não só pela vertente financeira, importante para o clube, mas também para a ambição desportiva do grupo, uma vez que o clube não tem conseguido chegar a esses patamares da competição.

«Obviamente que seria muito importante passar o grupo. Para os jogadores seria importantíssimo, mas sabemos que vai ser muito difícil. O Dortmund é favorito para este jogo e para a passagem, mas vamos estar preparados e vamos tentar passar de todas as maneiras. Seria um impacto muito grande para todos. Não tanto pela parte financeira, mas também para o grupo, depois de tantos anos», referiu o internacional uruguaio, em entrevista à CNN Portugal.

Questionado sobre a forma como a Europa olha para este Sporting, campeão português, Coates desvalorizou essa perspetiva.

«Não sei se temos de pensar na forma como a Europa olha para nós. Temos de continuar da mesma maneira. Não deveria mudar nada a forma como olham para nós. O importante é como nós podemos reagir ao jogo, tentar mostrar o potencial que temos, com as nossas virtudes e defeitos tentar dar o máximo e fazer um bom papel», acrescentou o jogador leonino, neste avanço da entrevista que vai ser transmitida no CNN Desporto do próximo domingo (11-13h).