O presidente da UEFA está confiante quanto à segurança da realização da fase final da Liga dos Campeões em Portugal, apesar dos recentes casos de covid-19 no país, sobretudo na zona de Lisboa (e Vale do Tejo).

«Estamos em contacto sobretudo com a Federação Portuguesa de Futebol, que está em contacto com as autoridades nacionais. Até agora está tudo bem. Não há razão para ter um plano B, para já. Mas acompanhamos a situação. Não semana a semana, mas dia a dia, e estamos preparados para adaptar se for possível», referiu Aleksander Ceferin.