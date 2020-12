O Manchester City venceu o Marselha por 3-0, na última jornada do Grupo C, e afastou assim a equipa de André Villas-Boas das provas europeias.

Com Bernardo Silva no onze (Rúben Dias ficou de fora e Cancelo foi suplente), a equipa de Pep Guardiola adiantou-se no marcador ao minuto 48, com um golo de Ferran Torres, após bom trabalho de Mahrez.

Aguero aumentou a diferença ao minuto 77, na recarga a uma defesa de Mandanda, após cabeceamento de Nathan Aké.

O 3-0 surgiu ao minuto 90, e de novo após defesa incompleta de Mandanda, com Sterling a dividir o lance com Alvaro em cima da linha de baliza.

O Manchester City fecha assim a fase de grupos com 16 pontos, mais três do que o FC Porto, que venceu no reduto do Olympiakos.

A equipa grega passa para a Liga Europa com três pontos, tantos quantos o Marselha, que no entanto acaba eliminado por causa do confronto direto.