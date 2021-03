Arrumados os oitavos de final da Liga dos Campeões, o apuramento do FC Porto ganha outros louvores: os dragões foram a única equipa não-cabeça de série a seguir em prova.

O sorteio dos oitavos de final dividiu as equipas em dois lotes, como habitualmente: de um lado as equipas que venceram os grupos, do outro as formações que ficaram em segundo lugar, com as decisões remetidas para a casa dos cabeças de série.

Logo na primeira mão o FC Porto destacou-se, já que foi a única equipa a vencer em casa, no caso frente à Juventus (2-1). Na segunda mão a formação portuguesa foi derrotada em Turim, após prolongamento (3-2), mas garantiu a passagem aos quartos de final.

Atribuídas agora todas as vagas nos quartos de final, o FC Porto é a única equipa que ficou em segundo lugar na fase de grupos.

As outras sete equipas ainda em prova - Chelsea, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid -, eram todas cabeça de série nos «oitavos».

Só a Juventus de Cristiano Ronaldo caiu com esse estatuto, o que reforça o mérito portista.

O sorteio dos «quartos» está agendado para sexta-feira.