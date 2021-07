Um golo do português Rafael Lopes, nos primeiros segundos do período de compensação, garantiu o triunfo do Legia sobre o Flora Tallin, na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões (2-1).

Com André Martins no onze, a equipa polaca adiantou-se no marcador logo ao minuto 3, com um grande golo de Kaputska: recuperou uma bola ainda antes do grande círculo e arrancou em velocidade até à entrada da área, para uma finalização de pé esquerdo.

A equipa lituana empatou no início da segunda parte, por Sappinen (53m), e pouco depois entrou Rafael Lopes, que aos 90+1 fez então o golo da vitória.

Josué foi o outro português em campo, e até entrou um pouco antes de Rafael Lopes (56m).

O Olympiakos, de Pedro Martins, também ganhou vantagem na eliminatória com o Neftçi (1-0).

O único golo foi apontado por Mohamed Camara (29m), que pouco depois foi expulso (43m).

Rúben Semedo foi titular na equipa grega, Hugo Basto não saiu do banco visitante.

Claude Gonçalves também não foi utilizado no nulo do Ludogorets no terreno do NS Mura.

Destaque ainda para o PSV, que goleou o Galatasaray por 5-1, com três golos de Eran Zahavi e dois de Mario Götze. Bruma não saiu do banco da equipa holandesa.