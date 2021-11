O Sporting está nos oitavos de final da Liga dos Campeões depois de bater o Borussia Dortmund, por 3-1, no José Alvalade.

Pedro Gonçalves marcou duas vezes, aos 30 e 39 minutos, para pôr os leões com um resultado que lhes garantia a passagem à fase seguinte da prova.

No segundo tempo, o Dortmund teve um golo anulado e ficou a jogar com dez unidades após expulsão de Emre Can. Logo depois, um penálti cometido sobre Paulinho permitiu a Pote tentar o hat-trick. No entanto, o camisola 28 falhou e foi Pedro Porro quem, na recarga, fixou o marcador em 3-0.

Malen ainda reduziu aos 90+3, mas de nada valeu aos alemães.

O Ajax vence assim o grupo e o Sporting termina em segundo. O Dortmund passa para a Liga Europa e o Besiktas está eliminado.

