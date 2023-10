Diogo Gonçalves foi titular na receção do Copenhaga ao Bayern Munique (1-2), ele que na jornada inaugural da Champions fez um dos golos do empate em Istambul, com o Galatasaray.

Frente a um campeão alemão que deixou Raphael Guerreiro o tempo todo no banco, o Copenhaga voltou a surpreender, quando se adiantou no marcador por Lukas Lerager.

Os golos deste jogo, de resto, surgiram apenas na segunda parte. Lerager abriu então o marcador, aos 56 minutos, na recarga após um ressalto dentro da área. Pouco depois, aos 67 minutos, Musiala empatou a partida, após uma grande iniciativa individual: passou por vários adversários e atirou de fora da área, colocado para golo.

A partir daí o jogo ficou completamente aberto, Leroy Sané teve uma boa ocasião parada por Grabara, Elyounoussi atirou ligeiramente ao lado da baliza do Bayern e Diogo Gonçalves caiu dentro da área e ficou a pedir penálti, mas o árbitro mandou jogar.

Até que aos 83 minutos, Thomas Muller fez um grande passe para Mathys Tel e este empurrou para golo. O árbitro ainda foi ver as imagens ao VAR, mas manteve a decisão e o Bayern ganhou por 2-1. Em dois jogos, a formação de Munique soma duas vitórias pela margem mínima e é líder isolada. Já o Manchester United é último classificado.