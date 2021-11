Menos de 24 horas depois do empate com o Barcelona, o Benfica divulgou o habitual vídeo com os bastidores do jogo.

As águias mostram imagens da rotina dos jogadores, mas também de adeptos que foram assistir ao jogo da Liga dos Campeões.

O vídeo termina com o presidente Rui Costa a cumprimentar os jogadores no balneário de Camp Nou, mas antes destaca-se a frase repetida por Nico Otamendi, melhor jogador em campo, aos colegas: «Decidimos na nossa casa. Decidimos na nossa casa».

Para seguir em frente o Benfica tem de vencer o Dinamo de Kiev na Luz e esperar que o Barcelona não consiga vencer o Bayern, em Munique.

Veja os bastidores do empate do Benfica em Camp Nou: