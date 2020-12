O FC Porto vai receber a Juventus na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões a 17 de fevereiro, uma quarta-feira.

A segunda mão da eliminatória será disputada a 9 de março, uma terça-feira, em Turim, de acordo com informação disponibilizada pela UEFA.

Os jogos do FC Porto com a Juventus de Cristiano Ronaldo vão, assim, disputar-se no mesmo dia em que Sevilha e Borussia Dortmund se defrontam.

As partidas são às 20h00.