O Liverpool será o adversário do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões, de acordo com o sorteio desta sexta-feira, em Nyon (Suíça).

A equipa portuguesa joga primeiro em casa, e depois visita Anfield, na segunda mão.

Caso consiga a passagem às meias-finais, então o Benfica defrontará Villarreal ou Bayern de Munique.

Ainda relativamente aos quartos de final, o sorteio ditou ainda um duelo entre Chelsea e Real Madrid, com o Manchester City, «carrasco» do Sporting, a medir forças com o Atlético de Madrid.

Pelas 12h30 será o Sp. Braga a conhecer o adversário nos quartos de final da Liga Europa.

