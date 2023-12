Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações na flash interview da Eleven Sports, após a derrota por 2-0 em Nápoles, que atirou a equipa para a Liga Europa:



«Foi mais um jogo bem conseguido. Pode parecer um contrassenso depois de uma derrota por 2-0, mas estou satisfeito. Entrámos muito bem no jogo, criámos oportunidades. Aos oito minutos, um infortúnio deixou o Nápoles mais confortável e intranquilizou o Sp. Braga. Ainda assim, mantivemos o plano e fomos à procura do resultado. Fico com a sensação de que este resultado é justo pela eficácia do Nápoles na primeira parte. Mas foi um jogo bem conseguido do Sp. Braga, merecíamos ter feito um golo e podíamos ter conquistado mais qualquer coisa.

O Nápoles foi pragmático e eficaz. A primeira parte é um bom exemplo disso mesmo. Em desvantagem, tentámos corrigir ao intervalo, colocámos o Abel [Ruiz] para termos mais gente na área. A equipa deu uma boa resposta, sobretudo na segunda parte. Era natural que ficássemos mais expostos, mas precisávamos de marcar e cumprir o que tínhamos prometido que era tentar ganhar. Tentámos recuperar da desvantagem e valorizar ainda mais o nosso desempenho. Perdemos o grupo para Real Madrid e Nápoles. Era muito difícil, mas vimos um Sp. Braga a fazer bons jogos, a ter momentos muito bons. Hoje foi mais um exemplo disso. Tinha dito que era uma final com dois caminhos. Acabamos por seguir para a Liga Europa. Vamos perceber o que o sorteio vai ditar, procurar dar o nosso melhor e continuar a ser competitivos.»