O Benfica inicia nesta quarta-feira, diante do Spartak Moscovo, o caminho que poderá permitir-lhe encaixar 37 milhões de euros.

É esse o montante que os encarnados têm à espera caso consigam aceder à fase de grupos da Liga dos Campeões: 15,64 milhões de euros mais 19 parcelas de 1,137 milhões de euros cada, num total de €21,6M.

Este último montante (que foi revisto em alta face aos 1,108M anteriormente pagos e que consta da circular publicada pela UEFA no final de maio) diz respeito ao ranking a dez anos e é calculado com base nas performances das equipas nas competições europeias durante esse período e ainda os títulos continentais alcançados em provas sob a alçada da UEFA.

Ora, se estiver entre as 32 equipas presentes na fase de grupos da Liga dos Campeões o Benfica já sabe que será a 14.ª equipa com melhor performance da década e é por isso que tem à espera as tais 19 parcelas: uma por cada posição escalada desde o 32.º posto.

Concretamente, o apuramento do Benfica para a Liga dos Campeões valerá às águias um encaixe financeiro de 37,24 milhões de euros. Mas, para isso, a equipa de Jorge Jesus terá de deixar pelo caminho o Spartak Moscovo e, depois, os holandeses do PSV ou os dinamarqueses do Midtjylland.