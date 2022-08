Rangers, FC Copenhaga e Dínamo Zagreg são as últimas três equipas apuradas para a fase de grupos da Liga dos Campeões e completam o lote total de 32 clubes que esta quinta-feira entrarão no sorteio da competição.

FC Porto, no pote 1, Sporting e Benfica, no pote 3, são os representantes nacionais no sorteio. Recorde-se que o FC Porto não defronta nenhuma equipa do Pote 1 e Benfica e Sporting não podem defrontar nenhuma do Pote 3. As equipas dos mesmos países não se defrontam entre elas, na fase de grupos.