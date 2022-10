O Liverpool entrou a perder, em Glasgow, e acabou a golear o Rangers por 7-1, em jogo da quarta jornada do Grupo A da Liga dos Campeões.

Scott Arfield deu vantagem à equipa da casa, logo ao minuto 17, mas a reação inglesa foi implacável.

Um «bis» de Roberto Firmino permitiu a reviravolta no marcador (24 e 55m), com o brasileiro a assinar ainda a assistência para o 3-1, de Darwin Núñez (66m).

A dupla de ataque saiu depois para dar protagonismo a Diogo Jota e Mo Salah, responsáveis por três golos em cinco minutos (76, 80 e 81m). O egípcio assinou um «hat trick» com duas assistências e meia do português (a UEFA atribuiu três, mas um dos lances é um ressalto).

Harvey Elliott, com um golo ao minuto 87, fechou as contas do jogo em que Fábio Carvalho alinhou os noventa minutos pelo Liverpool.

A equipa de Jurgen Klopp dá um passo importante para o apuramento, já que reforça a segunda posição com nove pontos, mais seis do que o Ajax. O Rangers, ainda sem pontuar, já está afastado dos oitavos de final, enquanto que a liderança está entregue ao Nápoles, que algumas horas antes tinha chegado aos 12 pontos, garantindo assim o apuramento para a fase seguinte.