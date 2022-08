O Dínamo Zagreg e o FC Copenhaga apuraram-se esta quarta-feira para a fase de grupos da Liga dos Campeões, depois de eliminarem o Bodo/Glimt e o Trabzonspor no play-off de acesso à competição.

O FC Copenhaga, com Zeca em campo o tempo todo e com a braçadeira de capitão, empatou na Turquia por 0-0, fazendo valer o triunfo por 2-1 da primeira mão, em casa, para garantir o apuramento.

Já o Dínamo Zagreb, que tinha perdido no terreno do Bodo/Glimt por 1-0, esteve a ganhar por dois golos, mas permitiu que o adversário reduzisse para 2-1 aos 70 minutos. O jogo foi para prolongamento e os croatas marcaram duas vezes nos últimos três minutos e garantiram o apuramento com um triunfo por 4-1.