De Valência para Bérgamo. O treinador da Atalanta, Gian Piero Gasperini, dedicou a vitória por 4-3 ante os espanhóis, que garantiu o apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, à população de Bergamo, uma das cidades da região da Lombardia que tem sido assolada pelo surto do novo coronavírus (covid-19).

«Estamos felizes pelo que esse resultado representa para um território que sofre tanto. Sabemos que muitas pessoas acompanharam em casa, não podem sair para comemorar. Mas vamos ter tempo para fazê-lo em junho, no final do campeonato. Vamos ter uma grande festa para tudo, também para esse perigo que vamos derrotar», afirmou Gasperini, no final do encontro desta terça-feira, em declarações citadas pelo Gazzetta dello Sport.

Gasperini explicou ainda, no meio de boa disposição, o porquê de ter deixado Josip Ilicic até ao fim em campo. «Para fazê-lo marcar o quarto golo (risos). Ele queria sair e eu disse-lhe: “dê-me um minuto e depois deixo-o sair”», contou. Certo é que Ilicic jogou até ao apito final e foi o herói do jogo, com um póquer de golos.

E golos é o que a Atalanta não tem parado de fazer. Depois de ter ganho por 4-1 ao Valência em Itália, goleou a Lecce para a Serie A por 7-2 fora de casa e agora voltou a marcar mais quatro golos. Gasperini sublinha que isso «é especial» e «extraordinário, tanto no campeonato, como na Liga dos Campeões», notando também a forma como a Atalanta olhou para a Liga dos Campeões ainda na fase de grupos.

«Após um início difícil nesta competição, tomámos algumas medidas: agora temos quatro vitórias consecutivas. Tomámo-la como uma competição para crescer e melhorar, também vimos esta noite, em Valência, que ainda temos margem para melhorar. O penálti inicial foi uma injeção de confiança. Queríamos vencer, não apenas sair com um resultado. A intenção era confirmar, com uma vitória, o que de bom fizemos nos quartos de final», afirmou o técnico italiano.

Plantel lembrou Bérgamo no balneário

No balneário, após a vitória em Valência, o plantel da Atalanta lembrou também a população de Bérgamo. «As bandeiras vão voltar a esvoaçar, os tambores vão voltar a bater», refere a mensagem do clube, através das redes sociais, numa imagem que conta com uma camisola branca exibida pela equipa: «Bergamo, é para ti».