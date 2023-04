A vitória na Luz foi a única que o Inter conseguiu desde que eliminou o FC Porto da Liga dos Campeões, pelo que as críticas a Simone Inzaghi ganharam novo fôlego nas últimas semanas.

Na antevisão do jogo com o Benfica, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, o treinador do Inter colocou o foco na possibilidade de estar entre as quatro melhores equipas do continente.

«É inútil falar do que está no passado. Sabemos que temos feito uma excelente campanha nas taças e que não estamos onde gostaríamos, na Liga. O nosso foco agora é o Benfica», começou por dizer.

«Estamos em vantagem, mas não queremos gerir isso, pois enfrentamos um adversário com valor, que tem uma quebra ao nível os resultados, mas não daquilo que joga. O Benfica perdeu dois jogos no espaço de um ano, e agora perdeu três de seguida, mas isso não significa que esteja em crise. O Benfica corre muito, cobre bem o campo e será necessária intensidade para que eles não tenham espaço», acrescentou o treinador do Inter.

Confrontado com as críticas, Inzaghi lembrou que as mesmas já surgiram antes do jogo com o Barcelona, ou até antes do jogo com o FC Porto. «Estou habituado. Prefiro que as críticas sejam para mim do que para os jogadores. Fazem com que trabalhe ainda mais, tanto eu como o meu staff. Na Liga não temos feito o caminho que queríamos, mas temos mais dias para pensar nisso. Agora temos de pensar no jogo que nos pode colocar entre as quatro principais equipas da Europa, o que seria um grande feito», concluiu.