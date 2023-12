Matheus, jogador do Sp. Braga, em declarações na flash da Eleven Sports, após a derrota por 2-0 em Nápoles, que atirou a equipa para a Liga Europa:



Fico feliz por ajudar a equipa, mas trocaria as minhas defesas por outro resultado. Entrámos forte, mas num lance de infelicidade sofremos um golo. Tentámos jogar, ir em buscar da vitória, mas infelizmente não conseguimos. Fico triste pelo resultado, mas orgulhoso pela campanha que esta família fez na Champions.



A primeira oprotuniade de golo foi nossa pelo Bruma. Se a bola tivesse entrado, seria totalmente diferente. Vamos descansar porque domingo temos mais jogo. Estou triste pelo resultado, mas orgulhoso da equipa e dos adeptos que nos apoiaram até ao fim.



Liga Europa? Pensamos é no jogo de domingo.»