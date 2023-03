O diretor de relações internacionais do Benfica, Simão Sabrosa, refletiu sobre o sorteio dos quartos de final que colocou o Inter no caminho das águias.



«O Inter é uma equipa com grande tradição na Europa e que está em segundo lugar no campeonato. Merece todo o nosso respeito», começou por dizer, em declarações à BTV.



«Favorito? Não há favoritos nesta fase. Jogar primeiro em casa não dá vantagem, mas pelo menos temos a certeza de que teremos um grande ambiente na primeira mão», acrescentou.



Se superar o vice-campeão transalpino, os encarnados vão jogar contra Nápoles ou Milan. Questionado sobre um possível caminho até à final, o dirigente dos encarnados preferiu apontar o foco ao Inter.



«Neste momento o foco está no Inter. Nem iremos pensar ou falar na meia-final. A equipa tem de ter consciência de que primeiro teremos de ganhar ao Inter», sublinhou.