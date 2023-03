O quartos de final da Liga dos Campeões ficaram definidos esta sexta-feira, no sorteio realizado em Nyon, Suíça.



Além do duelo entre Benfica e Inter, nota para o regresso de Guardiola a Munique. O Manchester City vai defrontar o Bayer Munique num dos melhores duelos desta fase.



Tal como no ano passado, Chelsea e Real Madrid vão voltar a travar novo duelo. Nota ainda para o duelo 100 por cento italiano entre Milan e Nápoles.



Foi também sorteado o caminho até final. O vencedor do Milan-Nápoles defronta o vencedor do Benfica-Inter enquanto quem ganhar a eliminatória entre Chelsea e Real Madrid joga contra quem ganhar o embate entre City e Bayern.



Os jogos dos quartos de final estão agendados para 11 e 12 de abril (primeira mão) e para 18 e 19 de abril (segunda mão).



O quadro completo do sorteio dos quartos de final:



Real Madrid-Chelsea

Benfica-Inter

Man. City-Bayern Munique

AC Milan-Nápoles

Se se apurar para as meias-finais, o Benfica joga a primeira mão fora contra Milan ou Nápoles e a segunda em casa. A primeira mão das meias-finais é a 9 ou 10 de maio e a segunda mão a 16 ou 17 de maio.

Quanto à final, agendada para 10 de junho em Istambul, na Turquia, a equipa que chegar à final do lado de Real Madrid, Chelsea, Manchester City e Bayern Munique foi sorteada na condição de visitada, num sorteio realizado habitualmente por razões administrativas. Benfica, Inter de Milão, Milan ou Nápoles será o clube na condição de visitado na final.