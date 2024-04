No rescaldo ao empate com o Real Madrid, na primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões (2-2), Thomas Tuchel lamentou a ineficácia do Bayern Munique, em contraste com o tremendo acerto dos «Merengues».

«Começamos muito bem e poderíamos ter inaugurado o marcador no primeiro minuto. Depois, paramos de cumprir com o plano, sofremos o golo e tudo se complicou. Mas, estivemos melhor na segunda parte, mostrámos maior determinação», começou por analisar.

Ainda assim, face ao desenrolar do segundo tempo, etapa na qual os bávaros desperdiçaram a vantagem de um golo, Tuchel revelou um travo agridoce.

«Fizemos o 2-1 e tivemos muitas oportunidades. Até para marcar o terceiro golo. É uma sensação estranha. Eles concretizaram duas oportunidades», sublinhou.

Assim, o treinador do Bayern aponta a Wembley, por via de um triunfo em Madrid.

«Continua tudo 50/50», rematou.

Bayern Munique e Real Madrid decidem a qualificação para a final da Liga dos Campeões na noite de 8 de maio, no Santiago Bernabéu. Antes, os bávaros visitam o Estugarda, terceiro da Bundesliga, na tarde de sábado.