A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte pede vigilância e redução de contactos nos próximos 14 dias a quem frequentou no sábado, no Porto, locais relacionados com a final da Liga dos Campeões.

Em comunicado, a ARS Norte informa que a delegada de saúde regional do Norte recomenda «atenção aos sintomas da covid-19», bem como «reduzir os contactos», a par das demais medidas de prevenção aconselhadas desde o início da pandemia.

Os cidadãos devem, assim, «manter-se atentos a sintomas de covid-19, nomeadamente febre, tosse (de novo, agravada ou associada a dores de cabeça ou dores generalizadas do corpo), dificuldade respiratória ou perda total ou parcial do olfato ou do paladar, de início súbito» e «no caso do aparecimento destes sintomas, contactar o Centro de Contacto do SNS 24 (808 24 24 24)».

Estas pessoas têm também o dever de «procurar reduzir os contactos nos próximos 14 dias (restrição social) e cumprimento rigoroso das medidas de prevenção da infeção, como o distanciamento físico, o uso de máscara, a ventilação dos espaços, a higiene das mãos e a etiqueta respiratória».



Por último, a ARS informa que «as autoridades de saúde da região Norte manterão o acompanhamento da situação epidemiológica, ajustando a intervenção em saúde pública, de acordo com a avaliação de risco».



Lembre-se que nos últimos dias milhares de ingleses marcaram presença na cidade do Porto para assistir à final da Liga dos Campeões no Dragão. Este afluência causou uma forte presença de adeptos de Chelsea e Man. City em vários locais históricos da cidade, onde se registaram desacatos.

Na última noite, já depois do jogo, dois adeptos ingleses foram detidos após terem agredido agentes da PSP, o que fez com que um dos polícias tivesse de ser suturado na face no Hospital Santo António.

No decurso da última madrugada cerca de 50 aviões com adeptos das duas equipas partiram do aeroporto Sá Carneiro rumo a Londres e a Manchester.