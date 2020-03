O Paris Saint-Germain vai receber o Borussia Dortmund esta quarta-feira no Parque dos Príncipes num jogo que será disputado à porta fechada, face à ameaça do coronavírus, mas uma das claques do clube francês, o Colectif Ultra Paris, conseguiu uma autorização da câmara e da polícia para darem apoio à equipa do lado de fora do estádio.

O governo francês tinha proibido concentrações com mais de mil pessoas até 15 de abril numa forma de tentar conter a propagação do novo coronavírus, mas as manifestações ficam fora deste enquadramento e, foi graças a essa lacuna, que os adeptos conseguiram autorização, embora a concentração esteja limitada a um grupo restrito de duas a três mil adeptos.

Assim, os adeptos vão concentrar-se junto à fonte da Porte d’Auteuil e, depois, vão seguir em cortejo até ao Virage Auteuil. Uma iniciativa que contou com o apoio do clube que pediu aos adeptos para se conterem e não utilizarem petardos nesta manifestação.

«A porta fechada não será uma barreira para a nossa determinação em apoiar a equipa. Vamos fazer tremer os muros. Mesmo no exterior vamos desempenhar o nosso papel de 12.º homem», lê-se num comunicado do referido grupo de adeptos.