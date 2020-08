A partida entre o KF Drita e o Linfield da fase preliminar da Liga dos Campeões foi cancelado pela UEFA.

A partida iria disputar-se nesta terça-feira na Suíça, onde as duas equipas estavam em quarentena. Porém, um segundo caso positivo em dois dias na equipa kosovar do KF Drita, levou a UEFA a optar pelo cancelamento do jogo.

A UEFA vai agora analisar os regulamentos para decidir o que fazer, estando em cima da mesa a possibilidade de excluir a equipa kosovar e fazer avançar o conjunto da Irlanda do Norte.