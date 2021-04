O golo de Mehdi Taremi no Chelsea-FC Porto foi eleito o Golo da Semana da Liga dos Campeões.

O internacional deu a vitória aos dragões com um espantoso pontapé de bicicleta, já ao cair do pano.

Esse golo foi insuficiente para evitar a eliminação do FC Porto, mas o golo deu a volta ao mundo, tal a espetacularidade.

Taremi superou a concorrência do camaronês Choupo-Moting, pelo golo no PSG-Bayern, e dos ingleses Jude Bellingham e Phil Foden, que marcaram no Borussia Dortmund-Manchester City.

Recorde os quatro golos nos vídeos associados.