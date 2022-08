Com as 32 equipas que vão marcar presença na fase de grupos da Liga dos Campeões praticamente decididas – as últimas três vão ficar a conhecer-se nesta quarta-feira – começa a ganhar forma a prova milionária que vai voltar a ter três equipas portuguesas em prova, e cujo sorteio se realiza na quinta-feira, em Istambul.

A maior novidade relativamente à Champions deste ano prende-se com a fase de grupos em «sprint» por culpa do Mundial. Mas já lá vamos.

No que diz respeito ao sorteio da prova, ele vai fazer-se os moldes habituais, com 32 equipas divididas em quatro potes.

No Pote 1 estão os campeões dos sete países com melhor ranking, incluindo o FC Porto, além do vencedor da Liga Europa, neste caso, o Eintracht Frankfurt.

A partir daí, os restantes potes são preenchidos de acordo com o coeficiente de cada um dos 26 clubes apurados diretamente, mais os seis que chegam do play-off, como é o caso do Benfica.

Clubes do mesmo país não se podem defrontar na fase de grupos, no caso das equipas portuguesas uma jogará num dia e as outras duas noutro e há outras restrições que serão anunciadas aquando do sorteio.

Da mesma forma, continuam a apurar-se para os oitavos de final os dois primeiros classificados de cada grupo, enquanto o terceiro «cai» para a Liga Europa.

Calendário da fase de grupos:

Jornada 1: 6/7 de setembro

Jornada 2: 13/14 de setembro

Jornada 3: 4/5 de outubro

Jornada 4: 11/12 de outubro

Jornada 5: 25/26 de outubro

Jornada 6: 1/2 de novembro

Destaque nesta calendarização para o facto de a 5.ª jornada da fase de grupos, que será certamente muito importante nas contas das equipas portuguesas, surgir imediatamente a seguir ao Clássico entre o FC Porto e o Benfica, da 10.ª jornada da Liga.

Fase de grupos ao sprint

Se já é a prova de clubes mais exigente do mundo, este ano a Liga dos Campeões promete ser ainda mais dura. Há que ter pedalada para acompanhar o ritmo.

Como se disse anteriormente, a maior novidade deste ano está diretamente ligada com a realização do Mundial em novembro.

Isso vai fazer com que a fase de grupos da Champions seja, este ano, concentrada num período de apenas oito semanas, entre o início de setembro e os primeiro dias de novembro, estando o sorteio dos oitavos de final marcado para o dia 7 de novembro.

FC Porto, Sporting e Benfica terão? A resposta não vai demorar a surgir.