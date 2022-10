Diogo Costa tem apenas 23 anos, mas começa a atingir o estatuto de lenda nas balizas. Há uma semana já se tinha tornado no guarda-redes com mais penáltis defendidos na história do FC Porto, num total de quatro.

Nesta quarta-feira, ao defender mais um frente ao Club Brugge - foram dois, mas o lance foi repetido, logo a primeira defesa é anulada -, além de reforçar o recorde portista, o internacional português fez história na Liga dos Campeões.

De acordo com o estatístico espanhol MisterChip, Diogo Costa é o primeiro guarda-redes da história da Champions a defender três penáltis na mesma edição da prova.

Autêntica muralha!