O médio do FC Porto Sérgio Oliveira e o defesa do Benfica Rúben Dias estão nomeados para a equipa do ano na Liga dos Campeões.

Os dois internacionais portugueses integram a lista de 23 jogadores incluídos, numa lista que é dominada pelas duas equipas finalista, sendo o campeão europeu, Chelsea, o mais representado, com sete jogadores, enquanto o Manchester City coloca cinco.

A equipa do ano da Liga dos Campeões:

Guarda-redes: Ederson (Manchester City), Mendy (Chelsea) e Courtois (Real Madrid);

Defesas: Azpilicueta (Chelsea), Rúben Dias (Manchester City), Marquinhos (PSG), Rudiger (Chelsea), Chilwell (Chelsea) e Alaba (Bayern Munique).

Médios: Jorginho (Chelsea), Mason Mount (Chelsea), Kanté (Chelsea), De Bruyne (Manchester City), Gundogan (Manchester City), Modric (Real Madrid), Sérgio Oliveira (FC Porto) e Foden (Manchester City);

Avançados: Haalnad (Borussia Dortmund), Mbappé (PSG), Lewandowski (Bayern Munique), Benzema (Real Madrid), Neymar (PSG) e Messi (Barcelona).