O FC Porto perdeu esta noite de forma copiosa com o Club Brugge, em jogo da 2.ª jornada do Grupo B.

Os campeões nacionais foram goleados por 4-0, no Dragão, pelo campeão belga, que marcou por Jutglà (15m), Sowah (47m), Skov Olsen (52m) e Nusa (89m).

Com este resultado o Brugge lidera o grupo, com seis pontos. O Leverkusen que venceu o At. Madrid, por 2-0, soma três, tantos como os espanhóis. O FC Porto é último e tem zero pontos.