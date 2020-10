Chancel Mbemba e João Félix estão na equipa da semana da Liga dos Campeões elaborada pelo Sofa Score para o Maisfutebol.



O defesa do FC Porto teve nota 8 enquanto o jogador do Atlético de Madrid é um dos que tiveram melhor pontuação: 9. Melhor que o português, só Mbappé (9,1) e Marcus Rashford (9,3), eleito melhor jogador desta ronda para o Sofa Score.



Nota ainda para a presença de Marcos Acuña, ex-Sporting, que fez uma assistência no triunfo do Sevilha na receção ao Rennes.



O onze ideal da semana feito pelo Sofa Score: