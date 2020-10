Bruno Lage deu uma entrevista ao jornal AS em que fala sobre o tempo em que trabalhou com João Félix e sobre o futuro que espera para o jovem jogador do Atlético Madrid.

O ex-treinador do Benfica contou ao jornal a primeira recordação que tem de ver João Félix jogar, depois de ter ouvido falar dele - «diziam que era um miúdo com enorme talento».

«Três meses antes de assumir o banco do Benfica, num dérbi frente ao Sporting, o João entrou e marcou um grande golo de cabeça. Foi um cruzamento da direita e ele fez um grande remate. Isso ficou gravado na minha cabeça. Foi um golo que levantou o estádio. E também me fez levantar, pela qualidade do golo e pela altura que atingiu. Tenho-o isso gravado na minha memória», contou Bruno Lage.

O técnico assumiu então depois o comando da equipa e apostou no jovem João Félix. «Descobri um jogador com um talento enorme e, depois de o conhecer, senti que deveria dar-lhe uma oportunidade e pô-lo a jogar alguns jogos para ver se tinha nível. Todos sabem o que aconteceu. A equipa reencontrou-se com o seu jogo e com os adeptos. Fizemos história com uma segunda volta fantástica, graças aos golos e assistências de João Félix, e também ao seu talento.»

Questionado até onde o jovem pode chegar, Bruno Lage não tem dúvidas: «Com o seu talento, ele vai ser um dos grandes jogadores do futuro. Às vezes discutimos quem é o melhor, pois João Félix vai ser um dos grandes, uma das referências do futebol europeu e mundial. Nós em Portugal temos um grande exemplo como o Cristiano Ronaldo.»

Vai ser o herdeiro de Cristiano Ronaldo? «Não é preciso estar a dizer se ele vai ser herdeiro de Cristiano ou deixar de o ser. O que o Cristiano fez é extraordinário e João Félix tem um longo caminho a percorrer. O mais importante é que ele não tenha ambição de ser o líder de nada, mas continue a evoluir para mostrar o seu potencial em todos os jogos. Se o fizer, essa questão de liderança ou de ser reconhecido mundialmente virá naturalmente. Com o seu talento, a sua forma de trabalhar e a sua humildade, ele tem tudo para ser uma grande referência mundial. Ele já tem a pressão de uma equipa, a de 120 milhões, a de vencer ... Não devemos colocar a pressão também de ser o sucessor do Cristiano», apontou Bruno Lage, que foi ainda questionado sobre se João Félix poderá vencer a Bola de Ouro.

«Claro, vendo tudo o que ele fez na terça-feira contra o Salzburgo. O que ele fez é algo que só os grandes jogadores conseguem. E ainda tem a capacidade de continuar a evoluir o alto nível que já tem. Há um grupo de dois, três, quatro jogadores que conseguem estar num nível muito alto por muito tempo. É isso que acredito que João Félix pode fazer. Deve ter um rendimento muito alto por muito tempo. E eu insisto, creio que é isso que vai acontecer porque conheço a maneira de ele pensar. E eu sei como ele lida com a pressão. Conheço a forma alegre e divertida de treinar e jogar. Exige-se sempre o máximo. Se aos 18 anos conseguiu ser o melhor jovem jogador do ano, em pouco tempo poderá ser candidato à Bola de Ouro», afirmou o técnico.

Bruno Lage contou ainda um episódio que aconteceu com João Félix quando era ele o treinador do Benfica. «Ele tinha feito três meses fantásticos, mas, de repente, esteve dois ou três jogos sem marcar. A imprensa começou a criticá-lo fortemente. Era só um miúdo de 18 anos. Quando vi que a pressão o começara a afetar, chamei-o ao meu balneário na manhã do jogo e disse-lhe: ‘Quero que te divirtas, que mostres tudo o que sabes e marques dez golos até ao final da época.’ Ganhámos ao Eintracht 4-2 e ele marcou três golos. Depois do jogo passou por mim e disse-me em tom de brincadeira: ‘Já só me faltam sete.’»