Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão após a derrota por 3-1 frente ao Atlético de Madrid que deixou os dragões fora dos oitavos de final da Liga dos Campeões:



«Fico com a sensação de que este jogo foi a imagem dos outros jogos da fase de grupos exceto contra o Liverpool. Criámos muitas ocasiões, estivemos muito bem no jogo. Acho que os jogadores interpretaram na perfeição a estratégia que tínhamos para este jogo. Não conseguimos marcar e ser eficazes ofensivamente.



O jogo foi equilibrado até aos 15 minutos. Foi um jogo sem balizas. O Atlético criou um lance de perigo depois de uma perda de bola nossa, mas a partir daí criámos os nossos lances no último terço e tivemos uma ou outra ocasião. Estivemos sempre por cima. O Atlético defendeu de forma organizada e tentou sair em ataques rápidos.



Estivemos sempre preparados para essas saídas e reagimos bem à perda de bola. Os 20 minutos finais da primeira parte foram de grande nível. Na segunda parte fomos mais acutilantes no último terço e colocámos mais gente por dentro e quando digo mais gente por dentro, falo do Otávio e do Taremi. Tivemos duas ocasiões claras de golo e num lance de bola parada, o adversário marcou. Continuámos da mesma forma porque sabíamos que poderíamos marcar a qualquer momento. Dez minutos depois do golo, acontece a expulsão do jogador do Atlético.



Tínhamos trinta minutos para jogar contra dez. O momento do jogo foi a expulsão do Wendell. Deitámos tudo a perder. Foi um jogo ingrato, merecíamos mais do que cair para a Liga Europa. Mostrámos que somos uma equipa de Champions. Faltou sermos mais eficazes em momentos importantes defensivamento e não falharmos tanto como falhámos ofensivamente.



Não há vitórias morais. Os adeptos reconheceram o que a equipa fez e ficou muita gente no final. Viram que a equipa esteve bem e determinada a ganhar. Mas os adeptos não querem o meu agradecimento, querem vitórias. Não querem justificações, querem passar aos oitavos. Como eu e como os jogadores.



Numa reação de um jogador que tem 8 anos de Bundesliga e que é experiente, deitámos tudo a perder. Tenho de ser frontal e de dizer as coisas como digo no balneário. Não podemos ter uma atitude daquelas num jogo que define a passagem aos oitavos de final da Liga dos Campeões.



Estivemos muito bem com e sem bola até ao golo de pontapé de canto. Valorizo a forma como chegámos à baliza do Atlético e a quantidade de situações que criámos. Deveríamos ter sido mais eficazes. Criámos sete ou oito ocasiões contra o Milan e só ganhámos 1-0. Fico satisfeito por criar, mas insatisfeito por não marcar. Não fomos eficazes ofensivamente, tivemos muitas ocasiões e não marcámos.»