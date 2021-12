«Nunca dejes de creer».



O lema do Atlético de Madrid da era Simeone foi a frase mais utilizada nas redes sociais pelos jogadores após a passagem aos oitavos de final alcançada com uma vitória no Dragão (3-1).



Luis Suárez, avançado que saiu lesionado aos 13 minutos do encontro, fez questão de partilhar uma fotografia com os autores dos golos colchoneros: Correa, De Paul e Griezmann. Porém, a maioria dos futebolistas partilhou uma fotografia com toda a equipa e staff técnico, captada no balneário do Dragão.



Refira-se que Felipe, que falhou o reencontro com o FC Porto por castigo, colocou apenas algus vídeos nas histórias do Instagram enquanto João Félix não fez qualquer publicação nas redes sociais à vitória do campeão espanhol na Invicta ao contrário de Herrera.



As publicações dos jogadores do Atlético nas redes sociais: