A vitória do Atlético Madrid sobre o FC Porto, e o consequente apuramento dos colchoneros para os oitavos de final da liga dos Campeões, foi muito saudada pela imprensa espanhola, que não poupou nas adjetivações à equipa de João Félix.

«Crer, lutar, sofrer, resistir, ganhar e passar. É o Atleti!», lê-se na capa da Marca, quase integralmente dedicada ao feito do campeão do país vizinho numa «noite histórica»

O AS faz manchete com a crença do Atlético e destaca a grande exibição de Oblak na primeira parte e as palavras de Simeone, que disse que a sua equipa soube sofrer.

O catalão Sport fala numa «classificação épica» e o Mundo Deportivo em «delírio rojiblanco», numa alusão às emoções de uma partida tensa e com duas expulsões, uma para cada lado.

