As alemãs do Bayern de Munique apuraram-se hoje para as meias-finais da Liga dos Campeões, fase em que vão defrontar o Chelsea, ao vencerem por 1-0 no terreno do FC Rosengard, da Suécia.

Na segunda mão dos quartos de final, disputada em Malmö, um golo de cabeça de Lea Schüller, aos 22 minutos, decidiu a contenda, já assente numa primeira vitória por 3-0 para a formação de Munique.

Na próxima fase, vão defrontar as inglesas do Chelsea, que eliminaram o Wolfsburgo, enquanto o FC Barcelona, ‘carrasco' do Manchester City, espera por um resultado no duelo francês entre Paris Saint-Germain e Lyon.

Um surto de covid-19 na equipa de Lyon, da portuguesa Jéssica Silva, adiou a partida entre as campeãs em título, que haviam vencido por 1-0 no primeiro jogo, e a formação da capital. A partida está reagendada para 18 de abril.