Shakhtar Donetsk e Inter Milão continuam sem vencer nesta edição da Liga dos Campeões.

Depois de terem perdido na ronda inaugural do Grupo D, as duas equipas empataram a zero na Ucrânia.

O jogo ficou lamentavelmente marcado pela lesão de Lassina Traoré, logo nos primeiros minutos, no que aparenta ser uma lesão que pode ser grave no joelho direito e que pode ver no vídeo associado a este artigo.

As duas equipas ficam agora à espera para ver o que fazem o Real Madrid e o Sheriff, em Espanha.