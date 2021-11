O Dinamo Kiev, último adversário do Benfica na fase de grupos da Liga dos Campeões, venceu este sábado na deslocação ao terreno do Minaj (2-0), em jogo da 16.ª jornada do campeonato ucraniano, e assim, mantém-se no comando da classificação.

Viktor Tsygankov, à passagem do minuto 12, abriu o marcador, enquanto Mykola Shaparenko, já no período de descontos do segundo tempo, fez o segundo golo do emblema de Kiev.

O Dínamo passa a somar 41 pontos, mais três do que o Shakhtar Donetsk, que apenas entra em campo no domingo, para defrontar o Inhulets.

Os ucranianos vão defrontar o Benfica, a 8 de dezembro, no Estádio da Luz, no derradeiro encontro do Grupo E da Champions. Recordamos que os ucranianos, com apenas um ponto, já não têm objetivos na prova milionária, mas o Benfica ainda pode chegar ao segundo lugar da classificação do Grupo E.