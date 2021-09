Frenkie de Jong, jogador do Barcelona, em declarações à Eleven, depois da derrota diante do Benfica (0-3), no Estádio da Luz, em jogo da segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões:

- Foi muito difícil para nós. Tentámos reagir ao primeiro golo, tivemos oportunidades, mas a segunda parte foi muito difícil para nós.

- Estamos numa fase muito difícil, dois jogos e duas derrotas na Champoins.

- Está toda a gente desiludida no balneário, é normal, mas amanhã temos de levantar a cabeça porque no domingo temos um jogo importante [com o Atlético Madrid].