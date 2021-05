Rúben Dias integra a equipa da semana da Liga dos Campeões, relativa aos jogos da segunda mão das meias-finais, depois de ter sido determinante na vitória do Manchester City sobre o Real Madrid (2-0) que abriu caminho para a final de Istambul.

Um onze que, aliás, é formado pelos finalistas da atual edição da Liga dos Campeões, com quatro jogadores do City e outros sete do Chelsea, num título que vai ser decidido, a 29 de maio, entre duas equipas da Premier League.