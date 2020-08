Aqui está o quadro completo dos jogos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões ditado pelo sorteio realizado esta segunda-feira em Nyon. Recordamos que, face à pandemia da covid-19, as eliminatórias serão disputadas num só jogo. Os vencedores seguem para o play-off de acesso à fase de grupos, neste caso, já com uma eliminatória com duas mãos.

Jogos da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões*

PAOK (Grécia)-Benfica (Portugal)

Ferencvaros (Hungria)-Dínamo Zagreb (Croácia)

Molde (Noruega)-Qarabag (Azerbaijão)

Omonia (Chipre)-Estrela Vermelha (Sérvia)

Midtjylland (Dinamarca)-Young Boys (Suíça)

Maccabi Tel-Aviv (Israel)-Dínamo Brest (Bielorrússia)

Dínamo Kiev (Ucrânia)-AZ Alkmaar (Holanda)

Gent (Bélgica)-Rapid Viena (Áustria)

*Os jogos da terceira pré-eliminatória estão marcados para 15 e 16 de setembro.