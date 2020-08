Keylor Navas está em dúvida para as meias-finais da Liga dos Campeões. O guarda-redes costa-riquenho do PSG lesionou-se na segunda parte do jogo com a Atalanta e os exames realizados detetaram uma lesão muscular na coxa direita.

O PSG não dá como certa a recuperação a tempo da partida da próxima terça-feira diante do vencedor do duelo entre Leipzig e Atlético Madrid, mas é mais otimista quanto à recuperação de Thiago Silva. O capitão dos parisienses terminou o jogo dos quartos de final em dificuldades e foi confirmada uma lesão na zona posterior da coxa direita, mas é dado como recuperável para o próximo jogo.

Entregues ao boletim clínico do PSG estão também Marco Verratti e Layvin Kurzawa.