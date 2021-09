Julian Weigl deu uma entrevista ao Bild, da Alemanha, durante a qual falou do Benfica e do seu lugar dentro da equipa. O médio alemão confessou, por exemplo, que ficou agradavelmente surpreendido com o prémio de melhor jogador da equipa recebido na última temporada.

«O prémio surpreendeu-me. Primeiro tive que batalhar muito para entrar na equipa. Gradualmente fui ganhando mais tempo de jogo. Que no fim os adeptos me tenham dado esse reconhecimento significou muito para mim», referiu.

«Este ano demos um passo em frente. Começámos muito, muito bem. Acho que podíamos lutar pelos lugares da Liga dos Cãmpões na Bundesliga.»

Ora numa altura em que está em grande forma no Benfica, os jornalistas alemães quiseram saber se pensa num em ser chamado em breve à seleção alemã.

«Não tive nenhum contacto até este momento. Mas eu conheço Hansi Flick bem. Com um novo treinador, aparecem sempre novos nomes. Claro que quer ser chamado e tenho a certeza de que Hansi Flick me colocou no radar», frisou.

«Estou a jogar a Champions e ele provavelmente vai ver o jogo contra o Bayern. Eu quero mostrar o meu melhor jogo Todos os que já estiveram na seleção nacional têm o objetivo de voltar. É para isso que trabalho todos os dias.»