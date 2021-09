O Benfica anunciou este domingo a realização de debates na BTV com a presença de todos os candidatos às eleições do clube, agendadas para dia 9 de outubro.

Em comunicado no site oficial, os encarnados prometem tempo de antena na BTV para todas as listas, além de um espaço reservado no jornal O Benfica nas edições de 1 e 8 de outubro.

O canal do clube vai ainda fazer uma entrevista individual a todos os candidatos à presidência das águias.

Para já, refira-se, apenas Francisco Benítez demonstrou intenção ser candidato no sufrágio do próximo mês.

O comunicado do Benfica:

«O Sport Lisboa e Benfica informa os seus associados que, na defesa do espírito democrático que marca a sua história e no enaltecer dos valores da salutar discussão e do debate de ideias que engrandecem o seu glorioso percurso, as eleições do dia 9 de outubro merecerão a seguinte cobertura mediática nas plataformas de comunicação do Clube:

1 – Emissão de tempos de antena na BTV para as candidaturas que se apresentem a sufrágio.

2 – Entrevista individual na BTV a cada um dos candidatos à presidência do Sport Lisboa e Benfica.

3 – Debate na BTV com a presença de todos os candidatos presentes às eleições.

4 – Espaço reservado a cada candidatura no Jornal O Benfica nas edições dos dias 1 e 8 de outubro.

5 – Criação no site do Clube de uma área específica para a publicação do programa eleitoral de cada uma das listas candidatas.

Os detalhes relativos às questões operacionais decorrentes do propósito de promover junto dos sócios o debate de ideias e de projetos para o futuro do Sport Lisboa e Benfica serão brevemente agilizados com as diferentes candidaturas, assim que se encontrem formalizadas as listas candidatas às eleições de 9 de outubro.»