O Benfica não vai poder contar com Seferovic, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno, e André Almeida para a receção ao Boavista, confirmou Jorge Jesus.



«Depois de ter jogado para o campeonato, o André Almeida teve um problema muscular e ficou estes jogos de fora. Começou a trabalhar há dois dias, está clinicamente apto, mas não vai estar no jogo. Vai aproveitar o dia de amanhã [segunda-feira] para trabalhar de forma específica e com muito mais intensidade. O Haris ressentiu-se daquela lesão no solear e vai estar de fora não sei quanto tempo. O departamento médico é que sabe», começou por dizer, em conferência de imprensa.



Por seu turno, o técnico das águias revelou que Rafa está apto e poderá ser opção contra os axadrezados, na partida da sexta jornada da Liga.



«O Rafa recuperou da jogada contra o Dínamo em Kiev, está a 100 por cento e capaz de poder ser lançado. Se tudo correr normalmente, visto que amanhã ainda temos treino de manhã, vai jogar», atirou.



Jorge Jesus defende que a equipa que lidera o campeonato é, por norma, a que melhor joga. Será que o Benfica é a equipa que melhor futebol pratica na Liga?



«Estamos apenas no começo do campeonato e todas as equipas andam à procura da sua melhor forma. Todas as equipas vão melhorar com os jogos e o Benfica também. Não me vou contradizer, nem vou dizer que conheço equipas que jogam melhor e não estão em primeiro. Hoje é assim, amanhã pode não ser. Até este momento o Benfica fez mais pontos que os rivais e está em primeiro. Se está em primeiro... Vamos melhorar e os adversários também. Temos capacidade e valor para sermos mais fortes no futuro», defendeu.