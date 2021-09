Haris Seferovic é baixa no Benfica para os próximos jogos.

Segundo adiantou o jornal A Bola e confirmou o Maisfutebol, o avançado de 29 anos tem uma lesão muscular e deve ficar afastado da competição cerca de um mês.

Significa isto que Seferovic não será opção para Jorge Jesus nos desafios com Boavista, Vitória de Guimarães, Barcelona e Portimonense. Na melhor das hipóteses, só voltará à competição pelas águias após a pausa de outubro para os compromissos de seleções, ou seja, na segunda quinzena desse mês.

Refira-se que este é o segundo problema físico de Seferovic esta temporada: o internacional suíço lesionou-se no encontro dos encarnados na Rússia, frente ao Spartak, no início de agosto. Regressou no final do mês, com o Tondela, partida na qual jogou 15 minutos – não foi opção ante o Santa Clara e em Kiev.