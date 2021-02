Thomas Tuchel viu o Chelsea garantir a oitava vitória em dez jogos desde a sua chegada. Nesta terça-feira, com um fantástico pontapé de bicicleta, o experiente Olivier Giroud selou o triunfo frente ao Atlético de Madrid (1-0), na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões.



«Estou muito contente porque tudo saiu bem. Tivemos um rendimento muito bom, estivemos concentrados durante os 96 minutos. Foi difícil criar ocasiões de golo, mas estou satisfeito. Estou muito feliz», começou por dizer o técnico.



O treinador do Chelsea não poupou elogios a Giroud, atualmente com 34 anos. «Se vissem todos os dias o Giroud, o golo dele não vos surpreenderia. Fisicamente, é muito forte, e gosto muito da sua parte mental. Dá-me a impressão que está diariamente feliz nos treinos. Parece um jovem de 20 anos, tem sempre um pensamento positivo», explicou Tuchel.