O Chelsea ganhou vantagem nos oitavos de final da Liga dos Campeões, graças a um golo fenomenal do experiente Olivier Giroud na etapa complementar do encontro (0-1). A jogar em casa emprestada, em Bucareste, o Atlético de Madrid não fez qualquer remate enquadrado com a baliza de Mendy.



João Félix foi titular na equipa de Diego Simeone, provocou os cartões amarelos que deixam duas unidades importantes do Chelsea (Mount e Jorginho) fora do jogo da segunda mão mas não conseguiu combater a ideia vincadamente defensiva do Atleti.



O avançado português foi o protagonista, ainda assim, da melhor oportunidade da formação espanhola. Félix atirou por cima com um pontapé de bicicleta (58m) e, mais tarde, foi Giroud a decidir o encontro com o mesmo recurso técnico.



O Chelsea, que sofreu apenas dois golos na fase de grupos da Liga dos Campeões, demonstrou sempre mais interesse pela baliza contrária e viria a ser recompensado já ao minuto 70. O árbitro começou por anulado o golaço de Giroud, que estava claramente adiantado, mas o VAR analisou as imagens e concluiu - com acerto, que a bola tinha vindo de um defesa do Atlético (Hermoso).



O Atlético de Madrid, que atravessa um período de menor fulgor na temporada, apresentou dois alas (Correa e Lemar) mais preocupados em defender do que alimentar João Félix e Luis Suárez, a principal referência ofensiva dos colchoneros.



Os números são claros: 6 remates para o Atleti (0 enquadrado com a baliza) contra 11 do Chelsea, 292 passes completados contra 586 dos ingleses e nem a distância percorrida favoreceu os espanhóis. Desta vez, o adversário até correu mais que os homens de Diego Simeone (104,5 kms contra 104,9 kms).



O atual líder da Liga espanhola sofreu golos há oito jogos consecutivos.