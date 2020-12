O FC Porto viajou esta terça-feira para Atenas, onde esta noite defronta o Olympiakos, em jogo da Liga dos Campeões. O dia de viagem foi acompanhado pela Dugout, parceira do Maisfutebol, que testemunhou como foi uma longa jornada para os jogadores: tudo começou de manhã com um treino no Olival, continuou com a conferência de Sérgio Conceição e com a viagem para Atenas, onde a comitiva chegou já de noite, mas ainda a tempo de visitar o palco do jogo.