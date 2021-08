O Benfica divulgou nesta quinta-feira os bastidores do regresso a Portugal depois do triunfo na Rússia, diante do Spartak Moscovo, no jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

As águias voaram pra o Porto e vão ficar instaladas em Braga, uma vez que defrontam o Moreirense no Minho no próximo sábado.

Destaque para a presença do avançado internacional ucraniano Yaremchuk, que se juntou aos companheiros no estágio no norte do país, tendo sido recebido pelo presidente das águias, Rui Costa, depois de não ter viajado para a Rússia.