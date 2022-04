Jurgen Klopp ficou encantado com a exibição dos seus jogadores na vitória do Liverpool sobre o Villarreal (2-0), em Anfield, no jogo da primeira mão da meia-final da Liga dos Campeões. Apesar de tudo, o treinador alemão avisa que a eliminatória ainda está no intervalo.

O jogo chegou ao intervalo sem golos, mas Klopp gostou muito da primeira parte. «Foi um jogo brilhante. Gostei muito da primeira parte, Não marcámos, mas esse foi o único problema de facto. Conseguimos mantê-los em silêncio, e isso foi muito importante porque eles podem ser uma ameaça no ataque. Tentámos criar, tentámos um jogo mais direto, misturámos tudo, todo o tipo de coisas, jogar entre linhas, sobre as linhas. Tivemos muitos bons momentos, sem golos é verdade», começou por dizer no final do jogo.

O Liverpool acabou por desbloquear o marcador com dois golos a abrir o segundo tempo. «Na segunda parte conseguimos finalizar as oportunidades de uma forma soberba. Os dois golos são espetaculares. Queríamos marcar um terceiro, mas a partir daquele momento fazia sentido que mantivéssemos o controlo do jogo, e fizemos isso», prosseguiu.

A verdade é que o Villarreal praticamente não criou uma oportunidade ao longo de todo o jogo. «No futebol é sempre assim. Mostras respeito pelo adversário pela forma como defendes. Foi isso que fizemos e gostei muito. A nossa pressão foi fenomenal. Os rapazes estavam mesmo focados no jogo do primeiro ao último segundo e foi assim que ganhámos. Estamos apenas no intervalo, mas estamos melhor do que no início do jogo», comentou.

O Liverpool construiu uma boa vantagem, mas falta ainda jogar o segundo jogo no La Ceramica. «Talvez no segundo jogo, o Gerard Moreno estará de volta, talvez mais um ou outro. Isso não é um problema, já sabíamos que a eliminatória tem duas mãos. Mesmo que tivesse ficado 0-0 tínhamos de lá ir na mesma, portanto, está tudo bem», referiu ainda.